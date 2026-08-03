Con una SIM da 5 euro porti Internet quasi ovunque: TP-Link Deco 5G scende a 239 euro

Il TP-Link Deco X3000-5G usa una nano-SIM per portare la connessione 5G dentro casa.

Inserisci una SIM, colleghi l’alimentatore e hai una rete Wi-Fi 6 pronta anche dove la fibra non arriva. Il TP-Link Deco X3000-5G è in offerta a tempo su Amazon a 239,99 euro e, per una seconda casa o un appartamento usato solo in alcuni periodi dell’anno, può essere molto più pratico di una linea fissa.

Per capirci, oggi esistono offerte mobili 5G da circa 6 euro al mese: Kena ne propone alcune da 5,99 euro, con condizioni che cambiano in base al numero di provenienza e una velocità dichiarata fino a 250 Mbps. Con un operatore e una copertura capaci di spingersi oltre, vedere 500 Mbps sullo speed test è assolutamente possibile.

Serve però una precisazione: si parla di 500 Mbps, non di 500 MB/s. I primi corrispondono, in condizioni ideali, a circa 62,5 megabyte al secondo; 500 MB/s vorrebbero dire ben 4 Gbps.

La libertà vale più del numero sulla confezione

Vivendo a Ischia conosco bene la differenza tra una connessione che sulla carta sembra disponibile e una che arriva davvero bene in casa. Cambiano la zona, i muri, la distanza dall’antenna e persino il punto in cui si appoggia il router. Per questo non comprerei il Deco pensando soltanto ai 3,4 Gbps teorici del modem 5G: lo sceglierei perché consente di provare operatori diversi, spostarlo e trovare la soluzione più efficace senza aspettare scavi o appuntamenti con il tecnico.

È un vantaggio concreto anche per chi affitta una casa per le vacanze, lavora qualche settimana lontano dall’ufficio o vuole una connessione di riserva. Se il segnale entra bene, basta una SIM con un pacchetto dati adeguato; se entra male, nessuna promessa commerciale può fare miracoli.

Un router 5G con SIM ha senso in una seconda casa, per lavorare da remoto o come collegamento di emergenza.

Il Wi-Fi 6 Mesh fa la differenza nelle case più grandi

Il modem mobile è solo metà del prodotto. Questo Deco crea una rete AX3000 dual band, fino a 2.402 Mbps sui 5 GHz e 574 Mbps sui 2,4 GHz, e può lavorare insieme agli altri moduli della famiglia Deco. Se una sola unità non copre tutte le stanze, se ne aggiunge un’altra e i dispositivi passano da un nodo al successivo senza dover cambiare rete manualmente.

TP-Link dichiara fino a 230 metri quadrati di copertura per una singola unità e fino a 150 dispositivi collegati. Sono valori di laboratorio: in una casa con pareti spesse ragionerei con molta più prudenza. Mi piace, invece, la presenza della porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, affiancata da due porte Gigabit, perché permette di usare il dispositivo anche con una futura linea cablata e non soltanto con la SIM.

Chi vuole confrontarlo con modelli più economici o con soluzioni dotate di antenne esterne può partire dalla nostra guida ai migliori router WiFi con SIM 5G e 4G: è il confronto più utile prima di spendere questa cifra.

Scheda tecnica del TP-Link Deco X3000-5G

Rete mobile 5G Sub-6 GHz e 4G LTE, nano-SIM Velocità 5G dichiarata Download fino a 3,4 Gbps, valore teorico Wi-Fi Wi-Fi 6 AX3000 dual band Banda 5 GHz Fino a 2.402 Mbps Banda 2,4 GHz Fino a 574 Mbps Porte Ethernet 1 WAN/LAN da 2,5 Gbps e 2 WAN/LAN Gigabit Mesh Compatibile con gli altri modelli TP-Link Deco, roaming continuo Copertura dichiarata Fino a 230 m² con una unità Dispositivi collegabili Fino a 150 Antenne 4 interne LTE/5G, 2 interne Wi-Fi, 2 connettori esterni RP-SMA-F Sicurezza WPA, WPA2 e WPA3 Personal; firewall SPI e TP-Link HomeShield Modalità operative Router 5G/4G, router Wi-Fi e access point Dimensioni 210,5 × 130 × 123 mm

A 239,99 euro ha senso?

La mia risposta è sì quando servono insieme 5G, Wi-Fi Mesh e una porta da 2,5 Gbps. Per il solo collegamento di un paio di telefoni in un piccolo appartamento si può spendere molto meno; qui si paga una piattaforma più completa, adatta a diventare il centro della rete domestica.

Il prezzo attuale è inferiore sia alla mediana mostrata da Amazon, pari a 269,99 euro, sia ai 258,50 euro indicati come prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. L’offerta è segnalata come temporanea e la spedizione risulta gestita da Amazon. Prima dell’acquisto controllerei la copertura 5G dentro l’abitazione, non soltanto sulla mappa dell’operatore, e sceglierei una SIM con abbastanza gigabyte: un router di questo tipo invita a usare streaming, aggiornamenti e backup molto più di quanto si immagini.