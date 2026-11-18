Il caricatore auto UGREEN da 150 W con quattro porte scende a 35,99 euro invece di 49,99 euro. Non serve soltanto per ricaricare uno smartphone: una delle USB-C può arrivare fino a 140 W con PD 3.1, rendendo possibile alimentare anche tablet e notebook compatibili durante un viaggio. Vedi UGREEN caricatore auto 150 W su Amazon.

Tre USB-C e una USB-A

La configurazione include tre porte USB-C e una USB-A. È adatta a famiglie, trasferte di lavoro e auto in cui convivono telefoni, tablet, console e computer. La potenza totale massima è 150 W, ma non significa che ogni porta eroghi contemporaneamente il proprio massimo: collegando più dispositivi l’energia viene ripartita.

La porta USB-C principale arriva fino a 140 W e può ricaricare rapidamente notebook che supportano USB Power Delivery. Per ottenere quella potenza servono anche un cavo USB-C da 240 W con E-Marker e un dispositivo compatibile. Con un cavo economico il sistema negozierà un valore inferiore.

Compatibilità con auto a 12 e 24 V

Il caricatore è progettato per prese da 12-24 V, quindi copre automobili e molti veicoli commerciali. La tecnologia GaN contribuisce a contenere calore e dimensioni, ma una potenza elevata richiede comunque una presa in buone condizioni e un contatto stabile.

Se l’accendisigari dell’auto ha un limite inferiore, sarà quello a prevalere. Prima di alimentare un portatile controllerei manuale del veicolo e potenza della presa, soprattutto su modelli vecchi o adattatori multipli.

A chi serve davvero

È sovradimensionato per chi ricarica un solo telefono durante tragitti brevi. Diventa invece utile per chi lavora in mobilità, viaggia con la famiglia o vuole un’unica soluzione capace di gestire Galaxy, Pixel, iPhone, iPad e notebook USB-C.

A 35,99 euro il rapporto tra porte e potenza è molto buono. Ricorderei soltanto che il caricatore non include magicamente i cavi giusti per ogni apparecchio: la qualità del collegamento è parte integrante della ricarica rapida e sicura.

Potenza elevata: attenzione a presa e calore

Durante una ricarica prolungata a potenza alta è normale che caricatore e cavo diventino tiepidi, ma non dovrebbero essere roventi né perdere il collegamento. Se la spina si muove nella presa o compare odore anomalo, interromperei subito l’uso. La qualità dell’impianto dell’auto conta quanto quella dell’accessorio.

Per navigazione e musica il telefono consumerà energia mentre si ricarica, quindi la percentuale può salire più lentamente. Un supporto che non copra le bocchette e un cavo della lunghezza corretta aiutano a evitare calore e disordine nella console.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, UGREEN caricatore auto 150 W costa 35,99 euro invece di 49,99 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.