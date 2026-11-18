Il caricatore auto UGREEN da 63 W costa 15,99 euro. Ha una porta USB-C da 45 W e una USB-A da 18 W, quindi può ricaricare contemporaneamente un telefono e un secondo accessorio, oppure alimentare alcuni notebook leggeri e tablet compatibili tramite USB Power Delivery. Vedi UGREEN caricatore auto 63 W su Amazon.

45 W USB-C più 18 W USB-A

La porta USB-C supporta fino a 45 W con PD 3.0 e PPS, protocolli particolarmente utili per molti Samsung Galaxy, Google Pixel, iPhone recenti e tablet. La USB-A arriva a 18 W e mantiene la compatibilità con cavi e accessori meno nuovi.

Usando entrambe le porte si raggiunge il totale di 63 W. È una configurazione più semplice del modello da 150 W, ma per due dispositivi quotidiani è spesso tutto ciò che serve e occupa meno spazio nella console centrale.

Non tutti i telefoni caricano alla stessa velocità

La potenza massima dipende dal protocollo accettato dallo smartphone. Alcuni modelli Xiaomi, OnePlus o Huawei raggiungono le velocità più alte soltanto con caricabatterie proprietari; con UGREEN useranno il miglior profilo standard condiviso. Non è un difetto, ma una regola della ricarica moderna.

Anche il cavo conta. Per 45 W è consigliabile un buon USB-C compatibile con la corrente richiesta; un cavo usurato può causare disconnessioni o limitare la potenza.

Una soluzione pratica da lasciare in macchina

A 15,99 euro è un accessorio sensato da tenere stabilmente in auto. È indicato per navigazione GPS, giornate di lavoro e viaggi in cui telefono e cuffie arrivano scarichi. Chi deve alimentare più di due dispositivi o un notebook potente dovrebbe scegliere il 150 W; per l’uso comune il 63 W è più economico e compatto.

Meglio di un vecchio adattatore USB-A

Molte auto hanno ancora caricatori USB-A da 5 o 10 W, sufficienti soltanto a rallentare la scarica quando lo schermo e il GPS sono attivi. Passare a USB-C PD da 45 W cambia l’esperienza nei tragitti brevi: bastano pochi minuti per recuperare una quantità utile di batteria.

La porta USB-A resta comoda per dash cam, cuffie o dispositivi dei passeggeri. Se si collega una dash cam in modo permanente, verificherei però che la presa dell’auto si spenga insieme al quadro, altrimenti potrebbe assorbire energia anche a motore fermo.

Prezzo e disponibilità

Al momento della verifica, UGREEN caricatore auto 63 W costa 15,99 euro invece di 19,99 euro. Prezzi, coupon e disponibilità possono cambiare senza preavviso: prima dell’acquisto consiglio di controllare importo finale, variante selezionata e venditore direttamente nella pagina Amazon.