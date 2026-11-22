L’UGREEN Nexode 100 W a quattro porte è sceso a 29,99 euro su Amazon, contro i 49,99 euro indicati come prezzo di riferimento. Parliamo del modello GaN tradizionale con tre USB-C e una USB-A, non della versione più recente con cavo retrattile. A questa cifra è una soluzione interessante per sostituire più alimentatori, purché sia chiaro che i 100 W sono la potenza complessiva e vengono redistribuiti quando si collegano più dispositivi.

Quattro porte, ma i 100 W non si moltiplicano

Le prime due porte USB-C possono arrivare ciascuna fino a 100 W quando vengono usate da sole con un dispositivo e un cavo compatibili. La terza USB-C e la porta USB-A raggiungono invece fino a 22,5 W. Collegando notebook, telefono e tablet contemporaneamente, il caricatore applica uno schema di ripartizione: nessuna singola porta continuerà necessariamente a erogare il proprio massimo teorico.

Questo comportamento è normale per un alimentatore multipresa. Per esempio, mentre si lavora il notebook potrebbe ricevere la quota principale e lo smartphone una potenza inferiore, comunque sufficiente a ricaricarsi. Se serve il massimo possibile su un dispositivo, conviene usare una sola delle porte principali. Prima dell’acquisto controllerei la tabella di distribuzione della specifica revisione, perché modelli UGREEN simili possono adottare ripartizioni differenti.

PD e PPS lo rendono adatto anche ad Android

Il supporto comprende USB Power Delivery, Quick Charge, PPS, AFC e SCP. La presenza del PPS è utile per diversi smartphone Android che regolano in modo dinamico tensione e corrente, anche se la velocità finale dipende sempre dal profilo accettato dal telefono. Alcuni sistemi proprietari possono richiedere il caricatore originale per raggiungere il massimo pubblicizzato dal produttore.

Per notebook USB-C da ufficio, ultrabook, tablet e console portatili, 100 W offrono un buon margine. Non darei però per scontata la compatibilità con qualsiasi computer: bisogna verificare che il portatile supporti la ricarica via USB-C e quale potenza richieda. I modelli gaming più energivori possono continuare a preferire il proprio alimentatore dedicato, soprattutto sotto carico.

Anche il cavo decide la velocità

Nella ricarica USB-C non conta soltanto l’alimentatore. Per superare 60 W serve normalmente un cavo adatto, identificato elettronicamente per le potenze superiori. Usare un vecchio cavo può limitare la ricarica anche se caricatore e notebook supportano 100 W. Per questo controllerei cosa è incluso nella confezione e, se necessario, abbinerei un cavo USB-C da 100 W o 240 W di buona qualità.

La tecnologia GaN aiuta a contenere le dimensioni e a migliorare l’efficienza rispetto a soluzioni tradizionali equivalenti. Un certo riscaldamento durante la ricarica ad alta potenza resta normale; lascerei comunque spazio attorno al caricatore e non lo coprirei con tessuti o altri oggetti.

Come lo userei su una postazione reale

Su una scrivania assegnerei una porta USB-C principale al notebook, la seconda al telefono e lascerei la terza per tablet, auricolari o power bank. La USB-A resterebbe disponibile per un cavo meno recente. In viaggio farei il contrario: porterei soltanto due cavi USB-C affidabili e userei le porte in base alla priorità, caricando prima il computer e poi distribuendo la potenza agli accessori durante la notte.

Va considerato anche il piccolo riavvio della negoziazione che alcuni caricatori multipresa effettuano quando si collega o scollega un dispositivo. Può interrompere per un istante la ricarica delle altre porte ed è un comportamento legato alla redistribuzione della potenza, non necessariamente un difetto. Per apparecchi particolarmente sensibili o alimentazione continua, userei comunque un caricatore dedicato.

Una buona offerta per scrivania e viaggio

A 29,99 euro questo Nexode è conveniente soprattutto per chi vuole un solo alimentatore per notebook, telefono, tablet e accessori. La porta USB-A mantiene compatibili cavi e dispositivi meno recenti, mentre le tre USB-C rendono il prodotto più attuale. È anche una scelta pratica per alleggerire la borsa, a patto di portare i cavi adatti.

Verificherei infine codice prodotto, venditore e prezzo nel carrello: UGREEN usa il nome Nexode per numerose varianti e questa offerta riguarda il modello standard da 100 W con quattro porte. Le promozioni possono cambiare rapidamente e la presenza di un coupon può richiedere la selezione manuale nella pagina Amazon.