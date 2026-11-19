In auto mi interessa soprattutto evitare tre adattatori e una lotta continua per la presa. Il caricatore Anker da 167,5 W offre due USB-C e una USB-A; dal 19 novembre è indicato a 23,69 euro invece di 24,99 euro. Vedi il caricatore auto Anker su Amazon.

167,5 W è il totale, non la potenza di ogni porta

La prima USB-C può erogare fino a 100 W, abbastanza per molti notebook compatibili con Power Delivery. La seconda arriva a 45 W e la USB-A a 22,5 W. Sommandole si ottiene il valore pubblicizzato: non bisogna aspettarsi 167,5 W da un singolo connettore.

Questa distribuzione è sensata in viaggio: notebook sulla porta principale, smartphone o tablet sulla seconda, accessorio più vecchio sulla USB-A. Nella confezione è incluso un cavo USB-C, ma per sfruttare le potenze massime occorre che anche il cavo usato sia certificato per il carico richiesto.

La potenza viene negoziata con ogni dispositivo: collegare un telefono da 25 W alla porta da 100 W non lo costringe ad assorbire 100 W. Sarà lo smartphone a richiedere il profilo compatibile. Questo rende il caricatore adatto a dispositivi diversi, purché protocolli e cavi siano corretti.

Prima controllerei la presa dell'auto

Non tutte le prese a 12/24 V e non tutti gli impianti si comportano allo stesso modo. Verificherei il limite indicato nel manuale dell’auto e lascerei libero lo spazio attorno al caricatore. La gestione termica e le protezioni Anker aiutano, ma la potenza effettiva dipende anche dal dispositivo collegato e dal protocollo supportato.

Durante un viaggio lungo eviterei di coprire l’adattatore con oggetti e controllerei che resti ben inserito. Se notebook, navigatore e telefono lavorano insieme, un certo calore è normale; calore eccessivo, odore o interruzioni ripetute sono invece segnali per scollegarlo e verificare presa e cavi.

Uno sconto piccolo, un prezzo comunque interessante

Rispetto al riferimento di 24,99 euro il taglio supera appena il 5%. Non lo presenterei quindi come un crollo storico. Il valore è nel prezzo assoluto: a 23,69 euro si porta in auto un adattatore a tre porte capace di alimentare anche un portatile, evitando un secondo caricatore durante trasferte e vacanze.

Lo consiglierei a chi viaggia con più dispositivi o divide l’auto con la famiglia. Per chi ricarica un solo telefono bastano modelli meno potenti; qui si paga soprattutto la possibilità di gestire più carichi contemporaneamente.

Prezzo e disponibilità

La promozione programmata indica Anker caricatore auto 167,5 W a 23,69 euro dal 19 novembre 2026, rispetto a 24,99 euro. Prezzo, coupon, variante, venditore e disponibilità possono cambiare rapidamente: prima di acquistare consiglio di controllare l’importo finale nella pagina Amazon.