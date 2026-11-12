vivo amplia la propria presenza in Italia e, dopo auricolari e smartphone, debutta ufficialmente nel segmento delle cuffie over-ear. Le nuove vivo Headphones Studio arrivano sul mercato italiano con cancellazione adattiva del rumore, driver da 40 mm, codec LDAC e collegamento simultaneo a tre dispositivi. Il prezzo indicato è di 169,90 euro e le colorazioni annunciate sono Moonlit Black, Sunlit White e Dawn Purple. Le cuffie sono disponibili anche su Amazon tramite questo link (collegamento affiliato), che non modifica il prezzo pagato.

Il nome Studio suggerisce ambizioni elevate, ma la scheda descrive soprattutto un modello wireless pensato per spostamenti, ufficio e intrattenimento. Il dato che trovo più interessante è la combinazione tra 238 grammi di peso, ANC adattiva e autonomia dichiarata molto lunga. Per giudicare qualità sonora, microfoni e comfort reale servirà una prova; le caratteristiche permettono comunque di capire quale spazio vuole occupare vivo.

Cancellazione adattiva fino a 58 dB

Il sistema Adaptive Active Noise Cancellation controlla il rumore ambientale e l’aderenza dei cuscinetti, modificando automaticamente intensità e filtraggio. Sono previsti tre livelli — leggero, standard e intenso — insieme a modalità dedicate ad aerei, metropolitane e autobus. Se un movimento della testa cambia la tenuta dei padiglioni, l’elaborazione ricalibra i parametri.

I 58 dB rappresentano il valore massimo rilevato nei laboratori vivo, non una riduzione costante in qualunque ambiente. Forma della testa, occhiali, aderenza dei cuscinetti e tipo di rumore possono modificare il risultato percepito. È una precisazione importante quando si confrontano numeri ANC provenienti da produttori diversi.

Driver da 40 mm, LDAC e audio spaziale

I driver dinamici da 40 mm usano un diaframma composito in biofibra e coprono un intervallo dichiarato da 20 Hz a 40 kHz. Oltre ai codec AAC e SBC è presente LDAC, accompagnato dalla certificazione Hi-Res Wireless Audio. vivo attribuisce la messa a punto al proprio Golden Ears Acoustics Lab.

Cinematic Spatial Audio elabora contenuti stereo e multicanale per ricostruire una scena tridimensionale su smartphone, tablet e computer. L’equalizzatore a dieci bande è disponibile direttamente sui dispositivi vivo e iQOO compatibili; sugli altri smartphone richiede l’app vEarphones. Le cuffie possono ricevere audio digitale anche tramite un cavo USB-C dati, ma non accettano adattatori analogici da jack a USB-C.

238 grammi e attenzione a chi porta gli occhiali

Con 238 grammi dichiarati, le Headphones Studio sono relativamente leggere per una cuffia circumaurale. L’archetto è imbottito lungo tutta la superficie, mentre i cuscinetti impiegano memory foam a bassa densità e un rivestimento con finitura a grana. vivo afferma di avere lavorato anche sulla pressione esercitata sulle astine degli occhiali. Non è prevista una certificazione contro acqua e polvere.

Tre dispositivi collegati contemporaneamente

Bluetooth 5.4 consente di mantenere connessi insieme smartphone, tablet e computer, anche appartenenti a ecosistemi differenti. Il passaggio tra musica, video e chiamate evita quindi un nuovo abbinamento manuale. Il sensore di rilevamento mette in pausa l’audio quando le cuffie vengono tolte e lo riprende quando tornano sulla testa. I comandi fisici gestiscono riproduzione, chiamate, ANC e volume.

75 ore senza ANC, 35 ore con cancellazione attiva

L’autonomia massima dichiarata raggiunge 75 ore con ANC disattivata e 35 ore quando la cancellazione rimane attiva. Dieci minuti di ricarica possono fornire fino a nove ore di ascolto. Le prove vivo sono state svolte al 50% del volume, con codec AAC, file MP3 ed effetti sonori spenti: LDAC, audio spaziale, volume elevato e condizioni ambientali possono ridurre la durata effettiva.

Prezzo e disponibilità in Italia

Le vivo Headphones Studio vengono proposte a 169,90 euro. È una fascia affollata, nella quale convivono modelli già maturi e spesso interessati da promozioni. Tripla connessione, peso contenuto e autonomia sono gli elementi più riconoscibili della proposta vivo; la qualità dell’ANC e la resa con LDAC stabiliranno quanto sarà competitiva nell’uso quotidiano.

Chi vuole confrontare impostazioni e prezzi differenti può consultare la nostra guida alle migliori cuffie Bluetooth. La scheda completa delle nuove over-ear è disponibile anche sul sito ufficiale vivo.