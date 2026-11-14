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vivo V70 torna sotto 470 euro: teleobiettivo ZEISS 3x e display OLED nella fascia media

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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vivo V70 5G Authentic Black accanto a un obiettivo e fotografie di concerti

Il vivo V70 5G da 8/256 GB torna sotto i 470 euro. La variante Authentic Black venduta e spedita da Amazon costa 464 euro rispetto ai 649 euro indicati come riferimento. Non è il minimo assoluto: a settembre lo avevo segnalato a 461,70 euro. La differenza è di appena 2,30 euro e il rapporto tra dotazione e prezzo rimane interessante. Qui puoi controllare l’offerta su Amazon. Il collegamento è affiliato e non modifica il prezzo finale.

Il motivo per considerarlo è chiaro: nella fascia media integra un vero teleobiettivo 3x e un sistema fotografico sviluppato con ZEISS. È una scelta più mirata di tanti modelli che concentrano quasi tutto su processore o ricarica.

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Tre fotocamere utili in situazioni diverse

La fotocamera principale da 50 MP è affiancata da un teleobiettivo da 50 MP con ingrandimento ottico 3x e da un’ultra-grandangolare da 8 MP. Il tele interessa per ritratti, concerti, dettagli architettonici e soggetti che non si possono avvicinare. Offre una base più solida rispetto a un ritaglio digitale ottenuto dalla sola fotocamera principale.

Anche la fotocamera anteriore è da 50 MP. I video arrivano al 4K e il sistema ZEISS aggiunge modalità dedicate ai ritratti. Le specifiche sono promettenti, ma zoom digitale spinto e riprese notturne rimangono legati alla luce disponibile e all’elaborazione software.

OLED 1.5K e Snapdragon 7 Gen 4

Il display OLED misura 6,59 pollici, ha risoluzione 1.5K e frequenza fino a 120 Hz. Il sensore d’impronte ultrasonico 3D è integrato sotto lo schermo. Sono caratteristiche che avvicinano l’esperienza quotidiana a quella di telefoni più costosi, soprattutto per leggibilità, fluidità e sblocco.

Lo Snapdragon 7 Gen 4 con 8 GB di RAM gestisce bene social, fotografia, navigazione e giochi. Non raggiunge le prestazioni dei processori top di gamma nei titoli più pesanti o nell’elaborazione prolungata, ma è coerente con il prezzo attuale. I 256 GB offrono spazio sufficiente per fotografie e video senza obbligare subito al cloud.

Autonomia, ricarica e resistenza

  • Batteria da 5.400 mAh per affrontare una giornata intensa.
  • Ricarica rapida fino a 90 W con alimentatore compatibile.
  • Certificazioni IP68 e IP69 contro acqua e polvere nei limiti dei test previsti.
  • NFC, dual SIM e Android 16 completano la dotazione italiana.

Le certificazioni non equivalgono a una garanzia contro ogni danno da liquidi. Considererei comunque la protezione un vantaggio concreto per un telefono usato spesso all’aperto, durante viaggi ed eventi.

Conviene a 464 euro?

Lo sceglierei se fotografia e ritratti contano più dei benchmark. Il teleobiettivo 3x, lo schermo OLED e la batteria capiente compongono un insieme equilibrato. Chi cerca prestazioni da gaming o un’interfaccia molto essenziale può trovare alternative più adatte.

L’offerta pubblicata a settembre costava leggermente meno, quindi parlerei di ritorno a un prezzo favorevole e non di nuovo record. Importo verificato il 14 novembre 2026: prima del pagamento controlla 8 GB di RAM, 256 GB, colorazione Authentic Black e venditore Amazon.

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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino14 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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