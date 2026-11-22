Il vivo V70 FE è sceso a 332,49 euro su Amazon nella versione Ocean Blue da 8/256 GB. È il prezzo più basso segnalato finora per questa inserzione e, a questa cifra, lo guarderei con interesse: schermo grande, fotocamera principale da 200 MP e ricarica rapida sono una combinazione poco comune nella fascia. Prima di decidere, però, c’è un dettaglio sulla batteria che merita due minuti di attenzione.

La fotocamera è il richiamo, ma conta come la userai

La camera principale da 200 MP con stabilizzazione ottica è il punto su cui vivo punta di più. La risoluzione elevata può lasciare margine per ritagliare una foto, mentre la stabilizzazione aiuta quando la luce cala o la mano si muove. Non darei comunque per scontato che il numero dei megapixel renda ogni scatto migliore: ottica, elaborazione e condizioni di luce pesano almeno quanto la scheda tecnica.

Accanto alla principale trovi un’ultragrandangolare da 8 MP e davanti una camera da 32 MP. È una configurazione che sceglierei soprattutto per le foto con il sensore principale, i ritratti e le videochiamate; se per te lo zoom ottico o l’ultragrandangolo di alto livello sono indispensabili, valuterei un altro telefono. Preferisco chiarirlo ora, quando il prezzo rende facile farsi prendere dall’entusiasmo.

Uno smartphone grande per giornate piene

Il display AMOLED da 6,83 pollici, risoluzione 1,5K e refresh fino a 120 Hz offre tanto spazio per leggere, navigare e guardare video. Proprio le dimensioni sono anche il primo compromesso: chi usa spesso il telefono con una mano dovrebbe tenerne conto. Il Dimensity 7360 Turbo, insieme a 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, è una dotazione sensata per l’uso quotidiano e per tenere molte app e fotografie, senza presentarlo come un campione da gaming.

Ci sono inoltre ricarica FlashCharge da 90 W, supporto 5G e certificazioni IP68 e IP69. Sono caratteristiche utili, ma non sostituiscono una verifica della confezione e delle condizioni di garanzia. Come sempre, il tempo necessario per una ricarica completa e l’autonomia cambiano in base a temperatura, caricatore e utilizzo.

La verifica importante riguarda proprio la batteria

Qui la scheda del prodotto collegato su Amazon indica 5.250 mAh, mentre la pagina italiana di vivo presenta il V70 FE con una batteria da 7.000 mAh. Potrebbero essere configurazioni destinate a mercati o lotti diversi: con le informazioni disponibili non attribuirei i 7.000 mAh all’esemplare dell’offerta. Controlla la capacità riportata nell’inserzione, la variante selezionata e il venditore prima di confermare l’ordine, soprattutto se l’autonomia è il motivo principale dell’acquisto.

Per me resta una proposta interessante a 332,49 euro se cerchi uno schermo ampio e vuoi dare priorità alla fotocamera principale. Il minimo segnalato è riferito a questa offerta e al momento del controllo: prezzo e disponibilità possono cambiare rapidamente. Nel carrello verificherei che siano rimasti Ocean Blue, 8/256 GB e la stessa scheda prodotto, perché una colorazione o un taglio di memoria diverso può cambiare il conto.