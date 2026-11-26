Il vivo X Fold6 nella configurazione da 12 GB di RAM e 512 GB di memoria è segnalato oggi su Amazon a 1.499 euro, contro i 2.199 euro indicati come prezzo di riferimento. A inizio novembre avevamo raccontato un’offerta a 1.799 euro: questa volta la cifra scende di altri 300 euro. Per un pieghevole di fascia alta è un cambiamento concreto, ma il punto interessante non è soltanto il taglio di prezzo. È capire se il grande schermo interno e il comparto fotografico possono davvero giustificare una spesa ancora importante.

Due schermi, ma il vantaggio si vede nell’uso quotidiano

Chiuso, X Fold6 offre un AMOLED da 6,51 pollici: lo si usa per messaggi, mappe e chiamate senza aprirlo ogni volta. All’interno c’è un secondo pannello da 8,02 pollici, più adatto a leggere documenti, lavorare con due applicazioni o guardare un video. Entrambi arrivano a 120 Hz. È questa versatilità a distinguerlo da uno smartphone tradizionale; se si prevede di sfruttare raramente il display interno, il sovrapprezzo di un foldable perde buona parte del suo senso.

Il Dimensity 9500, con 12 GB di RAM e 512 GB di archiviazione, lascia ampio spazio alle attività impegnative. Vivo abbina una batteria da 6.900 mAh alla ricarica cablata da 80 W e a quella wireless da 40 W. Sono numeri promettenti, ma l’autonomia reale dipende molto da quanto si usa il pannello più grande: non la darei per scontata sulla sola capacità dichiarata.

Fotocamere e compromessi di un pieghevole

Il sensore principale da 200 MP con ottica ZEISS è affiancato da un ultragrandangolare da 50 MP e da un teleobiettivo periscopico da 50 MP. La presenza di uno zoom dedicato conta più del numero di megapixel preso isolatamente, soprattutto per chi scatta spesso ritratti o soggetti lontani. Restano da valutare di persona peso, spessore, piega del display e comodità d’uso con una mano: sono aspetti che una scheda tecnica non risolve.

Chi sta confrontando altri modelli può partire dalla nostra guida ai migliori smartphone pieghevoli. Avevamo già analizzato l’offerta precedente per X Fold6, utile per dare una misura al calo di oggi. A 1.499 euro prenderei in considerazione il vivo se desiderassi usare regolarmente il display interno e volessi anche un reparto fotografico ambizioso. Controllerei variante, venditore e prezzo finale prima dell’acquisto: le offerte possono cambiare rapidamente.