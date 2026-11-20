Un cinema 4K da 5.700 lumen perde 1.000 euro: il Black Friday di XGIMI è serio
Lo XGIMI Horizon 20 Max scende da 2.999 a 1.999 euro. Mille euro di sconto, il 33%, non lo trasformano in un proiettore economico; lo portano però nel territorio di chi sta valutando seriamente un home cinema 4K e non vuole una soluzione da usare soltanto al buio.
I 5.700 ISO lumen cambiano il tipo di stanza
La luminosità dichiarata è il dato che guarderei per primo. Un proiettore molto luminoso mantiene un’immagine più credibile anche in ambienti non perfettamente oscurati, pur senza battere una TV quando entra luce diretta. Tende, colore delle pareti e dimensione dello schermo continuano a contare più di qualsiasi numero isolato.
Triplo laser, 4K e colore ampio
La sorgente RGB triple laser punta a coprire il 110% dello spazio BT.2020, mentre il contrasto dichiarato arriva a 20.000:1. Dolby Vision e IMAX Enhanced completano la parte cinematografica. Non mi fermerei però ai loghi: una buona calibrazione e uno schermo adeguato determinano quanto di quel potenziale si vede davvero.
- risoluzione 4K e sorgente RGB a triplo laser;
- luminosità dichiarata di 5.700 ISO lumen;
- contrasto dichiarato 20.000:1;
- zoom ottico e spostamento dell’obiettivo;
- Google TV con Netflix ufficiale, Dolby Vision e IMAX Enhanced.
Zoom ottico e lens shift valgono quasi quanto la qualità video
Molti proiettori domestici obbligano a spostare mobile, mensola o supporto per centrare l’immagine. Zoom ottico e lens shift danno più libertà di installazione e riducono il ricorso alla correzione digitale, che può sacrificare risoluzione. È un vantaggio concreto nelle case reali, dove il punto ideale raramente coincide con una presa comoda.
Google TV evita un dispositivo esterno
La presenza di Google TV e Netflix con licenza permette di partire senza aggiungere subito una chiavetta HDMI. Un lettore esterno può comunque essere utile per esigenze particolari. Prima di spendere questa cifra controllerei porte, distanza di proiezione, gestione audio e compatibilità con il proprio impianto.
A chi lo consiglierei
Lo vedo per una sala dedicata o un soggiorno in cui lo schermo grande viene usato spesso. Per qualche film al mese sceglierei un modello meno costoso; per sostituire davvero una TV di grandi dimensioni, il ribasso a 1.999 euro rende invece il progetto molto più difendibile.
Prezzo e disponibilità possono muoversi rapidamente. Nel carrello verificherei il modello Horizon 20 Max, non le varianti Pro o base che compaiono nella stessa pagina.
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