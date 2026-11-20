Ho tre domande prima di spendere 1.999 euro per questo XGIMI — e le risposte sono interessanti

Il XGIMI Horizon 30 Pro costa ora 1.999 euro, 500 euro meno dei 2.499 euro precedenti. È il minimo dell’anno per questo modello, ma resta una cifra da impianto serio. Per capire se l’offerta ha senso mi sono posto tre domande, più utili di una semplice lista di specifiche.

1. Può davvero sostituire una TV in soggiorno?

I 4.800 ISO lumen dichiarati sono il punto di partenza giusto per un ambiente non completamente buio. Non fanno sparire il sole che entra dalla finestra e non sostituiscono tende o schermo adeguato, ma permettono di usare un’immagine grande con più libertà rispetto ai proiettori da camera oscurata. Il contrasto nativo dichiarato è 8.000:1.

La sorgente RGB a triplo laser copre un gamut molto ampio e supporta Dolby Vision, HDR10+ e IMAX Enhanced. Questi loghi hanno valore soltanto se stanza e regolazioni consentono di vederne i benefici; su una parete colorata parte del vantaggio si perde inevitabilmente.

2. L’installazione è complicata?

Zoom ottico 1,2-1,5x e lens shift verticale e orizzontale riducono la necessità di correzione trapezoidale digitale. È un aspetto decisivo: nelle case vere mensola, presa e centro dello schermo raramente coincidono. Poter spostare l’immagine otticamente conserva più dettaglio e rende l’installazione meno fragile.

risoluzione 4K con sorgente RGB triple laser;

4.800 ISO lumen e contrasto nativo dichiarato 8.000:1;

4K fino a 120 Hz e Full HD fino a 240 Hz;

zoom ottico e lens shift su due assi;

Google TV, Netflix, Dolby Vision e audio Harman Kardon.

3. È adatto anche al gaming?

Supporta 4K a 120 Hz, VRR e modalità ad alta frequenza fino a 240 Hz in Full HD. Per console e PC è una base molto più moderna del tipico proiettore cinematografico. Resta però necessario controllare la distanza di visione e non esagerare con la diagonale: un’immagine gigantesca non è sempre più comoda nei giochi competitivi.

Quello che aggiungerei al budget

Non spenderei 1.999 euro pensando che il proiettore sia l’intero impianto. Uno schermo adatto, un supporto stabile, cavi corretti e magari un sistema audio esterno possono incidere. Google TV e gli altoparlanti Harman Kardon consentono di iniziare subito, ma un home cinema definitivo richiede pianificazione.

Lo consiglierei a chi guarda spesso film o gioca su grande schermo e ha una parete realmente sfruttabile. Per uso saltuario, 2.000 euro restano troppi. Nel carrello controllerei la variante Horizon 30 Pro: nella stessa pagina possono comparire modelli 30 e Ultra Max con prezzi diversi.