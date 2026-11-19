Il Xiaomi 17 da 12/256 GB passa da 849,90 a 649,90 euro. Il taglio è di 200 euro, circa il 24%, e questa volta cambia davvero il giudizio sul prodotto: non è più un compatto premium venduto quasi al prezzo dei modelli Ultra, ma un top di gamma che inizia a sfidare direttamente i rivali più equilibrati.

Il punto non è soltanto la scheda tecnica

Quello che mi convince dello Xiaomi 17 è il tentativo di mettere autonomia e fotografia seria in un corpo meno ingombrante. Il retro ospita un sistema Leica Summilux, mentre la batteria arriva a 6.330 mAh: un valore insolito per un telefono che non nasce come modello Max. È una combinazione più concreta di tanti slogan sull’intelligenza artificiale.

La configurazione in offerta usa 12 GB di RAM e 256 GB di memoria. È il taglio che sceglierei per un utilizzo normale e intenso; chi registra molti video o conserva intere librerie offline dovrebbe invece valutare 512 GB, perché l’espansione con microSD non fa parte della dotazione.

Fotocamere Leica, ma senza promettere miracoli

Le ottiche Leica e il sensore Light Fusion 950 danno al progetto una direzione fotografica precisa. Mi interessa soprattutto la versatilità tra scatti quotidiani, ritratto e poca luce, non il numero scritto sulla confezione. Il risultato dipenderà sempre da elaborazione, movimento e condizioni della scena: il marchio Leica non sostituisce una buona inquadratura, ma qui non è un semplice adesivo.

12 GB di RAM e 256 GB di memoria veloce;

batteria da 6.330 mAh;

sistema fotografico con ottiche Leica Summilux;

connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0;

garanzia commerciale indicata di tre anni.

Per me il ribasso risolve il vero limite

A 849,90 euro avrei guardato con attenzione anche i modelli Pro dell’anno precedente. A 649,90 euro la situazione cambia: il formato compatto, la grande batteria e il comparto fotografico diventano argomenti difficili da trovare insieme. Rimane da accettare HyperOS, che offre molte funzioni ma può risultare più carica dell’interfaccia dei Pixel.

Controllerei nel riepilogo la variante nera 12/256 GB, il prezzo finale e il venditore. Durante il Black Friday disponibilità e tempi di consegna possono cambiare senza preavviso.