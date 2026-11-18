È arrivato da pochissimo, eppure lo Xiaomi 18 Pro da 12/256 GB è già acquistabile a 1.299,90 euro su Amazon. La promozione è riservata ai clienti Prime e riduce il prezzo di lancio della versione nera. Non è uno smartphone economico, naturalmente, ma qui lo sconto riguarda uno dei modelli Android più particolari del momento.

Il secondo schermo non è soltanto un esercizio di stile

Il piccolo display inserito nel grande plateau posteriore può mostrare notifiche, attività in tempo reale, sfondi e informazioni rapide. La funzione che trovo più interessante, però, è l’anteprima della fotocamera: permette di inquadrarsi usando i sensori principali, ottenendo selfie e video con una qualità difficilmente raggiungibile dalla camera frontale.

La compatibilità delle notifiche e delle attività dipende comunque dalle applicazioni. Non tutte sfrutteranno subito lo schermo allo stesso modo, quindi lo considererei un valore aggiunto concreto per fotografia e controlli rapidi, non un sostituto completo del pannello principale.

Due fotocamere Leica da 200 MP

Xiaomi ha costruito il comparto fotografico intorno a un sensore principale da 200 MP e a un teleobiettivo Leica da 200 MP equivalente a 75 mm, con zoom ottico 3,2x e messa a fuoco ravvicinata fino a circa 12 cm. A completarli c’è un’ultra-grandangolare da 50 MP; anche la fotocamera anteriore è da 50 MP e dispone di autofocus.

I megapixel, da soli, non garantiscono una foto migliore, ma offrono margine per ritaglio e zoom. Il vantaggio più convincente è l’insieme tra sensori ad alta risoluzione, ottiche Leica e display posteriore, che rende più semplice usare il comparto principale anche davanti all’obiettivo.

Schermo da 6,4 pollici, Snapdragon a 2 nm e 6.000 mAh

display HyperRGB 2.0 LTPO da 6,4 pollici, risoluzione 2436 × 1120 e refresh da 1 a 120 Hz;

Snapdragon 8 Elite Gen 6 a 2 nm con 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB UFS 4.1;

batteria al silicio-carbonio da 6.000 mAh;

ricarica cablata da 90 W e wireless da 50 W;

protezione IP68, Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0.

Il pannello integra anche Xiaomi Privacy Display, pensato per limitare la leggibilità laterale quando si consultano contenuti sensibili. La luminosità di picco dichiarata raggiunge 4.000 nit in scenari specifici, mentre Dolby Vision e HDR10+ completano la parte multimediale.

A 1.299,90 euro resta un acquisto da valutare con calma

Lo consiglierei a chi cerca un top di gamma fotografico diverso dal solito e pensa di sfruttare davvero teleobiettivo e schermo posteriore. Chi vuole semplicemente uno smartphone molto veloce può spendere sensibilmente meno, mentre 256 GB potrebbero stare stretti a chi registra tanti video ad alta risoluzione.

Prima dell’ordine controllerei che il prezzo di 1.299,90 euro sia ancora visibile con l’account Prime, insieme a colore nero, memoria 12/256 GB e venditore Amazon. La disponibilità può cambiare rapidamente durante il Black Friday.