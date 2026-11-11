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Xiaomi Pad 8 tocca 359,90 euro: display 3.2K a 144 Hz e Snapdragon 8s Gen 4

Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Xiaomi Pad 8 grigio su una scrivania da studio con tastiera e penna

Ho controllato la variante indicata, il prezzo e il venditore effettivo prima di preparare l’articolo. La promozione porta il modello a 359,90 euro invece di 429,90 euro. Qui puoi verificare prezzo e disponibilità. Il collegamento è affiliato quando porta ad Amazon; il prezzo finale non cambia.

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La configurazione in offerta

L’offerta riguarda Xiaomi Pad 8 grigio con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Il taglio di 70 euro lo porta al minimo visto su Amazon. Prima dell’ordine controllerei capacità e colore: le altre varianti possono avere prezzi differenti.

Schermo pensato anche per lavorare

Il pannello da 11,2 pollici usa rapporto 3:2, risoluzione 3.2K e refresh fino a 144 Hz. Offre più spazio verticale per documenti e pagine web. Tastiera e penna ampliano l’uso, ma vanno considerate accessori separati salvo bundle esplicitamente indicati.

Prestazioni e autonomia

Snapdragon 8s Gen 4 offre potenza sufficiente per multitasking, editing leggero e giochi impegnativi. La batteria da 9.200 mAh supporta ricarica a 45 W. Il corpo misura circa 5,75 millimetri e pesa 485 grammi, quindi resta gestibile anche fuori casa.

Il limite dei 128 GB

La memoria è il compromesso più evidente per chi archivia molti video o giochi. Per streaming, lettura, studio e lavoro in cloud può bastare; per uso locale intenso valuterei il taglio superiore prima di scegliere soltanto in base allo sconto.

Per confrontare questo modello con alternative della stessa categoria puoi consultare la guida aggiornata di TuttoApp. Prezzo e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato dal venditore al momento dell’ordine.

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Xiaomi Pad 8, Tablet 8+128 GB, Grigio, Snapdragon® 8s Gen 4 | Tablet...
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino Giovan Giuseppe Ferrandino11 Novembre 2026
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Foto di Giovan Giuseppe Ferrandino

Giovan Giuseppe Ferrandino

Gio Ferrandino, quarantenne sempre immerso in frenetici e costanti impegni, spesso attirato in un vortice tecnologico che parte dal PC e si conclude al fidato telefonino Android. Esperto di SEO ed e-commerce (lavoro iniziato ormai quindici anni fa a tempo pieno), Tuttoapp-android.com è solo una delle sue creazioni. Techreact.it la prosecuzione dei lavori per allargare lo spettro oltre i dispositivi mobili.

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