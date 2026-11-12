Xiaomi Pad 8 Pro scende al minimo con Snapdragon 8 Elite

Xiaomi Pad 8 Pro arriva a 499 euro invece di 599,90 euro su Amazon. L’offerta riguarda la configurazione grigia con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, venduta e spedita da Amazon, con possibilità di pagamento in cinque rate mensili senza interessi. È un taglio di 100,90 euro e porta il tablet al minimo rilevato sullo store. Qui puoi controllare prezzo e disponibilità del Pad 8 Pro. Il collegamento è affiliato.

È il modello Pro da 8/256 GB

La promozione va distinta da quella dello Xiaomi Pad 8 standard comparsa negli stessi giorni. Qui troviamo Snapdragon 8 Elite, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Il colore indicato è Grigio e l’ASIN verificato è B0GCNXTKB9. Tastiera e penna non risultano incluse salvo indicazione diversa nel riepilogo dell’ordine, quindi vanno considerate come accessori separati.

Uno schermo 3:2 adatto anche ai documenti

Il display IPS da 11,2 pollici usa una risoluzione di 3.200 × 2.136 pixel, rapporto 3:2 e frequenza fino a 144 Hz. Il formato offre più spazio verticale per pagine web, PDF e fogli di lavoro rispetto ai pannelli più allungati. Il refresh elevato rende fluidi scorrimento e giochi, mentre la resa all’aperto rimane legata alla luminosità effettiva e ai riflessi.

Batteria capiente e ricarica a 67 W

La batteria da 9.200 mAh è adeguata a sessioni lunghe di studio, video e lavoro. La ricarica a 67 W riduce i tempi di attesa, purché si utilizzi un alimentatore compatibile. Fotocamera posteriore da 50 MP, frontale da 32 MP e sensore di impronte laterale completano la dotazione. Il sistema parte da Android 16 con HyperOS.

A chi lo consiglierei

A 499 euro lo vedo bene per chi vuole un tablet Android potente, con molto spazio e uno schermo ampio, ma non cerca la connettività cellulare. Per trasformarlo in una postazione completa bisogna sommare il costo degli accessori. Chi usa il tablet soprattutto per streaming e lettura può spendere meno; chi fa multitasking pesante apprezzerà maggiormente il chip e i 256 GB.

Per approfondire puoi consultare la guida ai migliori tablet Android. Prezzo, venditore, variante e disponibilità possono cambiare dopo la pubblicazione: fa fede il riepilogo mostrato da Amazon prima del pagamento.