Xiaomi Smart Band 10 Pro in offerta: il GPS integrato cambia l’uso durante la corsa

Per registrare una corsa senza portare il telefono serve una smart band con localizzazione autonoma. È questa la caratteristica che trovo più interessante nella Xiaomi Smart Band 10 Pro, proposta a 67,99 euro nella variante Midnight Black. Il prezzo di listino ufficiale parte da 79,99 euro, quindi il risparmio è di 12 euro.

Non la definirei minimo storico assoluto: per la versione nera risultano precedenti ribassi più marcati. Resta comunque una cifra competitiva per un dispositivo con telaio in alluminio, display AMOLED ampio e GNSS integrato. Qui puoi controllare l’offerta della Smart Band 10 Pro su Amazon. Il collegamento è affiliato e non modifica il prezzo finale.

Il GPS integrato è la differenza più concreta

Il ricevitore GNSS supporta GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS. Durante corsa, camminata o ciclismo può registrare il percorso senza dipendere dalla posizione fornita dallo smartphone. Per chi preferisce allenarsi leggero è un vantaggio più concreto di molte funzioni aggiunte al software.

Il display AMOLED da 1,74 pollici ha risoluzione di 480 × 336 pixel, frequenza fino a 60 Hz e luminosità di picco dichiarata di 2.000 nit. Quest’ultimo valore si raggiunge soltanto in condizioni specifiche; Xiaomi indica 1.500 nit come luminosità massima sull’intero pannello. La lettura all’aperto rimane uno dei punti su cui il modello punta.

Autonomia: i 21 giorni richiedono un uso leggero

Xiaomi dichiara fino a 21 giorni con impostazioni leggere, 15 giorni nell’uso normale e 8 giorni mantenendo attivo l’Always-On Display. GPS, luminosità, notifiche e misurazioni frequenti possono accorciare ulteriormente questi valori. La batteria da 350 mAh si ricarica tramite il cavo magnetico incluso.

Telaio in alluminio e peso dichiarato di 21,6 grammi senza cinturino.

Monitoraggio di frequenza cardiaca, ossigenazione, sonno e HRV.

Oltre 150 modalità sportive e resistenza all’acqua 5 ATM.

Compatibilità con Android 8 o successivo e iOS 14 o successivo tramite Mi Fitness.

I dati relativi alla salute servono per seguire tendenze personali e attività fisica; non sostituiscono misurazioni mediche. La resistenza 5 ATM consente l’uso in piscina e in acque poco profonde nei limiti indicati da Xiaomi, ma esclude immersioni, sauna e docce calde.

Meglio di uno smartwatch economico?

Dipende da cosa si cerca. La Smart Band 10 Pro è leggera, ha una buona autonomia e registra i percorsi in autonomia. Mancano altoparlante, chiamate dal polso e le applicazioni tipiche degli smartwatch più completi. La variante Midnight Black di questa offerta è inoltre quella standard, senza pagamenti NFC.

La sceglierei per allenamenti, sonno e notifiche essenziali, soprattutto se un orologio più pesante dà fastidio durante la notte. Prima dell’acquisto controlla che la pagina mostri Midnight Black, ASIN B0GQ3FYM27 e il prezzo di 67,99 euro.